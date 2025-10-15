GialappaShow torna il 20 ottobre su TV8 e Sky Uno | nuove imitazioni Suor Piena di Michela Giraud e Miriam Leone con il Mago Forest

GialappaShow riparte lunedì 20 ottobre in prima serata su TV8 e Sky Uno, inaugurando la sesta edizione in tre anni. Ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest, lo show rilancia il meccanismo che ha reso il format un cult: ritmo alto, clip commentate e un parterre di comici con personaggi e parodie inedite. Indice. GialappaShow 20 ottobre 2025 anticipazioni: Miriam Leone co-conduttrice e ospite Neffa. New entry: Michela Giraud è Suor Piena. Brenda Lodigiani e le nuove parodie: Silvia Toffanin e Annalisa. Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri, Giulia Vecchio: i bersagli della satira. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

