GialappaShow torna con nuove imitazioni e personaggi
GialappaShow è pronto a tornare dal 20 ottobre nei lunedì sera di Tv8 e Sky Uno. Il programma ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest, inaugura la sesta edizione in tre anni. Miriam Leone co-conduttrice della prima puntata. Ospite Neffa. Anche in questa stagione il Mago Forest sarà mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi, con al suo fianco una co-conduttrice diversa in ogni puntata. Alla prima di lunedì 20 ottobre ci sarà l’attrice, ex Miss Italia, Miriam Leone. L’ospite musicale, invece, sarà il cantautore Neffa. Ecco tutti i personaggi, new entry Michela Giraud in Suor Piena. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
