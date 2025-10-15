Giacomo Saccomanno morto a 2 anni in ospedale a processo cinque medici Il nonno | Poteva essere salvato Ma finirà tutto in prescrizione

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque medici dell?ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Giacomo Saccomanno, il bimbo di due. 🔗 Leggi su Leggo.it

Giacomo Saccomanno morto a 2 anni in ospedale, a processo cinque medici. Il nonno: «Poteva essere salvato. Ma finirà tutto in prescrizione»

