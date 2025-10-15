Già i nomi dei big Sanremo 2026 svelata la lista di Carlo Conti E gli esclusi

Caffeinamagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziata e, come ogni anno, cresce l’attesa per scoprire quali saranno i Big che calcheranno il palco dell’Ariston. A riaccendere l’entusiasmo degli appassionati è un lungo articolo firmato dalla giornalista Loredana Errico per AdnKronos, nel quale vengono elencati numerosi nomi di artisti che potrebbero far parte del cast della prossima edizione di Carlo Conti. Le indiscrezioni, raccolte nelle ultime settimane, delineano un quadro ricco di ritorni attesi e nuove proposte che potrebbero rendere la competizione particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gi224 nomi big sanremoFestival di Sanremo 2026: chi saranno i Big in gara? I primi nomi - Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina tra ritorni attesi, nuove voci e duetti inediti: i primi nomi da Tommaso Paradiso a Blanco, passando per Emma, Madame e Angelina Mango ... Segnala 105.net

gi224 nomi big sanremoSanremo 2026, ecco i possibili Big in gara - A distanza di quattro mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, spuntano i nomi dei possibili Big in gara. Si legge su novella2000.it

gi224 nomi big sanremoSanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco e il duetto Tiziano Ferro-Madame: tutti i nomi di Carlo Conti per big e duetti in gara - La macchina del Festival di Sanremo 2026 (in calendario dal 24 al 28 febbraio prossimi, sempre con diretta tv su Rai 1) è in moto. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Gi224 Nomi Big Sanremo