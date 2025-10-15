Già i nomi dei big Sanremo 2026 svelata la lista di Carlo Conti E gli esclusi

La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziata e, come ogni anno, cresce l’attesa per scoprire quali saranno i Big che calcheranno il palco dell’Ariston. A riaccendere l’entusiasmo degli appassionati è un lungo articolo firmato dalla giornalista Loredana Errico per AdnKronos, nel quale vengono elencati numerosi nomi di artisti che potrebbero far parte del cast della prossima edizione di Carlo Conti. Le indiscrezioni, raccolte nelle ultime settimane, delineano un quadro ricco di ritorni attesi e nuove proposte che potrebbero rendere la competizione particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

