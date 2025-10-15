Gerusalemme, Al Quds, Yerushalayim. Tre nomi che identificano la città più complessa dell’area asiatica, la base fondamentale delle religioni abramatiche, ossia dei credi religiosi che seguono la genealogica sanguina eo divina di Abramo. Una studiosa italiana, Paola Caridi, ha descritto questa città come “senza Dio” e di come: “Gerusalemme è una perché l’identità gerosolimitana è fatta di strati storici e di uomini e donne appartenenti a comunità diverse. Gerusalemme non può essere divisa perché è multipla. Gerusalemme non può essere sacralizzata perché è fatta della carne dei suoi abitanti”. Paola Caridi – Gerusalemme sanza Dio (ed. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gerusalemme, una città per tre religioni e mancante di umanità.