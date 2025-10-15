Germania continua militarizzazione contro nemico inesistente russo | verso reintroduzione leva militare a sorteggio per avere 260mila soldati
Berlino rilancia la leva e punta a 260.000 soldati entro il 2035: un passo nella crescente militarizzazione dell’UE contro un “nemico russo” sempre più fantasma In Germania continua la follia della militarizzazione contro il "nemico inesistente" russo che l'Unione Europea invita a temere (e a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"La cena dei sospetti. Le indagini di Moriarty" di Jack Anderson Un maniero in Germania. Un cimelio di famiglia scomparso. Un enigmatico detective… Il vecchio gioco continua, ma le regole sono cambiate... Il professor Moriarty, il “Napoleone del crimine”, è s - facebook.com Vai su Facebook
Germania nuovo servizio militare: più volontari contro la minaccia russa. Merz: “Mosca pericolo per l’Ue” - Una riforma per incoraggiare un maggior numero di persone in Germania a prestare servizio nell’esercito, e che punta a soddisfare i requisiti della Nato in caso di conflitto, vista la necessità di ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Ucraina, colpita fabbrica armi in Russia e impianto energetico. Merz: Putin conduce guerra ibrida contro la Germania - Un attacco congiunto con oltre 50 missili, fra cui gli ipersonici Kinzhal, e circa 500 droni. Come scrive ilsole24ore.com
Germania, approvate le 90 leggi contro il razzismo - Ieri mattina il “Comitato di Gabinetto” formato dalla cancelliera più i ministri di Finanze, Interni, ... Secondo ilmanifesto.it