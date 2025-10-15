Gerenzano | Suo figlio ha bisogno di aiuto truffato

Ilnotiziario.net | 15 ott 2025

Ancora un episodio di truffa a Gerenzano, dove i malintenzionati continuano a colpire con astuzia e crudeltà. Questa mattina, 15 ottobre, un cittadino anziano è stato ingannato nel cuore del paese da un individuo che si è spacciato per emissario di un familiare in difficoltà. Il copione è ormai noto ma purtroppo ancora efficace: una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

