George Lucas e Lucasfilm rendono omaggio a Drew Struzan | Un artista di prim’ordine

George Lucas e Lucasfilm rendono omaggio al compianto Drew Struzan dopo la scomparsa dell’artista e illustratore di poster. Struzan è l’artista che ha realizzato alcuni dei poster cinematografici più iconici della storia, tra cui quelli di La cosa (1982), Ritorno al futuro (1985) e numerosi titoli classici della Lucasfilm nelle serie Indiana Jones e Star Wars. Struzan è scomparso il 13 ottobre all’età di 78 anni, diversi anni dopo la diagnosi del morbo di Alzheimer. Lucas ha ora condiviso una dichiarazione sul sito web della Lucasfilm, rendendo omaggio all’artista e alla sua leggendaria carriera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it