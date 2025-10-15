Gente stesa sui marciapiedi e urina nei nostri cortili Il Sos di chi vive intorno alla questura | FOTO
La situazione in via Bovi Campeggi, a ridosso degli uffici della Questura, viene definita un vero e proprio “stato di emergenza”. A denunciarlo a Bologna Today, tra gli altri, una residente, che insieme al compagno e al loro figlio di sette mesi ha da poco preso la residenza, proprio di fianco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"Oggi canto di più di chi sta in Tv, la gente mi sceglie" La nostra intervista a Karima, ex cantante di Amici. Cosa ci ha raccontato - facebook.com Vai su Facebook