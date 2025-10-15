Genoa parla Vieira | Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli Su Ekhator e Fini dico questo

Calcionews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa, le parole di Patrick Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto con il Napoli. Su Ekhator e Fini dico.» Le parole del tecnico rossoblù, Patrick Vieira, sul palco del Golden Boy organizzato da Tuttosport. Le sue parole: PAROLE – «Giovani? È un progetto iniziato prima che arrivassi io. È un segnale forte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa parla vieira dobbiamo giocare contro il parma come abbiamo fatto contro il napoli su ekhator e fini dico questo

© Calcionews24.com - Genoa, parla Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli. Su Ekhator e Fini dico questo»

Leggi anche questi approfondimenti

Genoa, dibattito sulle dichiarazioni di Vieira: le opinioni dei nostri talent - "Sarà una salvezza ancora più difficile dell'anno scorso, ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante e sono più forti della ... telenord.it scrive

genoa parla vieira dobbiamoNapoli-Genoa | Vieira: “Tre pugni presi devono farci crescere. Vogliamo fare punti” - A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il tecnico rossoblù, Patrick Vieira, è intervenuto in conferenza stampa ... Secondo buoncalcioatutti.it

genoa parla vieira dobbiamoVieira, i due punti del Genoa e il Napoli di Conte: "Vi dico chi non c'è e come dobbiamo giocare" - Le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Non dimentico la gara con la Juve, ecco dome bisogna reagire... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Parla Vieira Dobbiamo