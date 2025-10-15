Generazione Z | tra paura di fallire e voglia di futuro la scuola resta una sfida emotiva

I giovani italiani mantengono un buon livello di speranza attiva con una media di 3,61 su 5 nella capacità di immaginare percorsi alternativi per il futuro, ma la paura del fallimento, soprattutto tra le ragazze e i più grandi, pesa come un giudizio complessivo sul proprio valore. Buoni il livello di empatia e attenzione ai valori morali, specie tra le ragazze e i più giovani. I risultati della ricerca realizzata da Ipsos per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo al centro dei tanti temi di discussione di Parole A Scuola, giornata formativa gratuita sulla Generazione Z che si terrà il prossimo 18 ottobre a Milano Milano, 7 ottobre 2025 – Altro che “ generazione social ”, come spesso vengono etichettati con superficialità, gli adolescenti di oggi vivono ogni giorno un conflitto silenzioso tra la paura costante di fallire, il bisogno urgente di essere riconosciuti nella propria complessità e la ricerca di alternative e spazi di speranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Generazione Z: tra paura di fallire e voglia di futuro, la scuola resta una sfida emotiva

