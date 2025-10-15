Generale Vannacci e l' Islam | come smonta la sinistra

Prendete il prosciutto. Non è una questione di lana caprina, o solo un vezzo da tavola. No, è cultura, è radici, è religione. Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice-segretario della Lega, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro domenica sera su Rete 4 si dimostra in perfetta versione da campagna elettorale. Dritto al punto, incisivo, pane al pane. Il suo bersaglio preferito, ancora una volta, è il politicamente corretto. In particolare, se la prende con chi vuole eliminare le carni rosse e i salumi dai menù scolastici: «Vedere proibito il prosciutto nelle mense scolastiche è sradicante per noi, perché noi col prosciutto da mille anni a questa parte ci siamo cresciuti - tuona Vannacci -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Generale Vannacci e l'Islam: come smonta la sinistra

