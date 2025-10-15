Gen V 2×07 recensione no spoiler | L’incendio è divampato

Il fiammifero acceso nel finale dello scorso episodio ha finalmente appiccato l’incendio. Se la sesta puntata era la quiete prima della tempesta, la settima è l’uragano che spazza via ogni certezza, ogni alleanza e ogni briciolo di speranza a cui ci eravamo aggrappati. Preparatevi, perché ci siamo: gli eventi prendono una grossa, brutale accelerata, trascinandoci in una spirale di violenza e rivelazioni che culmina in un colpo di scena assolutamente impensabile, uno di quelli che riscrivono le regole del gioco e lasciano ammutoliti. Al centro di questo caos c’è Marie, spinta a un punto di rottura, al limite tra la moralità che ha sempre cercato di difendere e la terrificante necessità di fare la cosa giusta per un bene superiore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Gen V 2×07 recensione no spoiler: L’incendio è divampato

