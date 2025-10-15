Gemini di Google ora legge le tue mail e organizza i tuoi appuntamenti | come attivarlo o evitarlo

Quante email hai inviato quest’anno per concordare l’orario di una riunione? Quel balletto infinito di “ va bene martedì alle 15? “, o “ no, ho un impegno, mercoledì mattina invece? “, che trasforma la semplice organizzazione di un meeting in un’estenuante partita a scacchi con i calendari. Google ha deciso di mettere fine a questo supplizio quotidiano, lanciando una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini per automatizzare completamente il processo di schedulazione degli appuntamenti e delle mail. La nuova funzionalità, annunciata martedì dalla compagnia di Mountain View e riportata da TechCrunch, si chiama Help me schedule e rappresenta un’evoluzione significativa nel modo in cui Gmail e Google Calendar comunicano tra loro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gemini di Google ora legge le tue mail e organizza i tuoi appuntamenti: come attivarlo (o evitarlo)

