Il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Comune di Lucca contro il provvedimento di diniego della Autorità Idrica Toscana (AIT) sulla vicenda di Geal. Dunque tutto rinviato, nel merito, all’udienza che si terrà nel marzo del prossimo anno. Nel frattempo, come si ricorderà AIT aveva comunicato di voler sospendere l’ingresso di Geal in Gaia in attesa dei pronunciamenti giudiziari. "Il no del Tribunale amministrativo regionale alla salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato del Comune di Lucca – si legge in una nota di AIT – è arrivato dopo che AIT aveva svolto un’approfondita analisi della situazione delle risorse idriche lucchesi e della complessiva gestione del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Geal, niente sospensiva. Il Tar ha respinto la richiesta del Comune