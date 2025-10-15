Geal niente sospensiva Il Tar ha respinto la richiesta del Comune
Il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Comune di Lucca contro il provvedimento di diniego della Autorità Idrica Toscana (AIT) sulla vicenda di Geal. Dunque tutto rinviato, nel merito, all’udienza che si terrà nel marzo del prossimo anno. Nel frattempo, come si ricorderà AIT aveva comunicato di voler sospendere l’ingresso di Geal in Gaia in attesa dei pronunciamenti giudiziari. "Il no del Tribunale amministrativo regionale alla salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato del Comune di Lucca – si legge in una nota di AIT – è arrivato dopo che AIT aveva svolto un’approfondita analisi della situazione delle risorse idriche lucchesi e della complessiva gestione del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Geal, niente sospensiva. Il Tar ha respinto la richiesta del Comune - Il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Comune di Lucca contro il provvedimento di diniego della Autorità Idrica Toscana (AIT) sulla vicenda di Geal. Scrive lanazione.it
Servizio idrico, rigettata dal Tar la richiesta di sospensiva al provvedimento di diniego dell’Ait alla proroga Geal - Udienza di merito a marzo 2026, il 20 novembre il Consiglio di Stato si esprime sulla salvaguardia. Secondo luccaindiretta.it
Asacom, il Tar respinge la sospensiva: parte il servizio a Palermo - PALERMO – I giudici del Tar di Palermo hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata da 25 operatori Asacom di Palermo per sospendere e poi annullare l’avviso di manifestazione di interesse per ... Segnala msn.com