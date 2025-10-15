GazaTajani | spero unità su Forza pace

10.14 "Il Parlamento sarà coinvolto in tutte le decisioni che riguarderanno la nostra partecipazione alla Forza internazionale di Stabilizzazione a Gaza. Mi auguro che si possa trovare unità di intenti fra tutte le forze politiche". Così il vicepremier e titolare degli Esteri nell'informativa urgente alla Camera sul piano di pace per Gaza. Il 29 ottobre, altri bimbi palestinesi in Italia, "per contribuire a formare la futura classe dirigente per Palestina libera, sovrana e pacifica", che "in tali condizioni l'Italia riconoscerà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it