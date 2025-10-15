GazaTajani a Senato | riunione governo

12.35 Dopo il passaggio alla Camera, il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani ha informato anche in Senato su Gaza. Nel pomeriggio, ha annunciato, "avremo una riunione operativa del Governo sulla ricostruzione.Cruciale consolidare le condizioni perché la pace resista nella prospettiva di due Stati che convivono in pace e sicurezza". Massima allerta contro l'antisemitismo, "pregiudizio mostruoso". "Inconcepibile che anche in Italia non si possa uscire tranquillamente con la kippah". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it