GazaTajani a Senato | riunione governo

Servizitelevideo.rai.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.35 Dopo il passaggio alla Camera, il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani ha informato anche in Senato su Gaza. Nel pomeriggio, ha annunciato, "avremo una riunione operativa del Governo sulla ricostruzione.Cruciale consolidare le condizioni perché la pace resista nella prospettiva di due Stati che convivono in pace e sicurezza". Massima allerta contro l'antisemitismo, "pregiudizio mostruoso". "Inconcepibile che anche in Italia non si possa uscire tranquillamente con la kippah". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Gaza, Tajani: Carneficina inaccettabile, Governo Netanyahu ben oltre reazione proporzionata - “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Gazatajani Senato Riunione Governo