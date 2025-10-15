Gaza valico Rafah ancora chiuso | decine di convogli in attesa
“Il valico di Rafah non aprirà oggi (15 ottobre ndr)”, probabilmente neanche domani (16 ottobre ndr), e “ non si sa quando verrà aperto “. Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza israeliana, secondo quanto riporta Ynet. Secondo la fonte, una riapertura “non sarebbe neanche possibile da un punto di vista logistico”, perché bisogna “recarsi sul posto per effettuare dei controlli e inviare una squadra di ricognizione, il che richiede tempo. Si può ipotizzare che anche domani decideranno di mantenere chiuso il valico di Rafah”. Nelle immagini alcuni camion di aiuti in arrivo al valico. Secondo la stessa fonte, 600 camion di aiuti umanitari stanno entrando invece attraverso Kerem Shalom, in conformità con l’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
