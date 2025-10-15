Gaza Trump | Se l' accordo non viene rispettato Israele può attaccare | Hamas | Abbiamo restituito tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere
La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Tg2000, #15ottobre 2025 - ore 14.55 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Tajani #Femminicidio #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Todde #Sardegna #PapaLeoneXIV #ItaliaIsraele #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Gaza, l’Ucraina: Trump cerca un altro trionfo - X Vai su X
Gaza, Trump a Sharm firma accordo di pace: «Occasione irripetibile per superare faide e odi». Meloni: «Riconoscimento Palestina ora più vicino» - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Segnala leggo.it
Firmato l’accordo di pace su Gaza, Trump: “Ci sono voluti 3mila anni” - Il presidente degli Stati Uniti: "Ora un pace lunga e duratura". Secondo ilfaroonline.it
Pace a Gaza, Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid. In migliaia tornano verso la città. Meloni sarà in Egitto con Trump per firma accordi - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. ilmessaggero.it scrive