Gaza Tajani | successo del piano Trump legato a un filo ma solido

Roma, 15 ott. (askanews) - "Naturalmente il successo del cosiddetto piano Trump è ancora legato ad un filo, molte sono le variabili che ancora non sono state definite, dal ritorno delle salme degli ostaggi assassinati fino alle modalità effettive dello smantellamento della struttura militare di Hamas o di quello che ne resta. Nelle ultime ore è stata annunciata la riapertura da parte israeliana del valico di Rafah in Egitto per consentire il transito degli aiuti umanitari. Tuttavia, quel filo di speranza che si sta rivelando solido perché interpreta la volontà di pace di popolazioni che hanno sofferto moltissimo da una parte dall'altra per un conflitto così sanguinoso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

