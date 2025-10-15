Gaza Tajani | successo del piano Trump legato a un filo ma solido
Roma, 15 ott. (askanews) - "Naturalmente il successo del cosiddetto piano Trump è ancora legato ad un filo, molte sono le variabili che ancora non sono state definite, dal ritorno delle salme degli ostaggi assassinati fino alle modalità effettive dello smantellamento della struttura militare di Hamas o di quello che ne resta. Nelle ultime ore è stata annunciata la riapertura da parte israeliana del valico di Rafah in Egitto per consentire il transito degli aiuti umanitari. Tuttavia, quel filo di speranza che si sta rivelando solido perché interpreta la volontà di pace di popolazioni che hanno sofferto moltissimo da una parte dall'altra per un conflitto così sanguinoso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Gaza e il piano di pace, informativa di Tajani: il ruolo dell’Italia, cosa ha detto - X Vai su X
Tajani: i camion con gli aiuti stanno riprendendo a entrare in queste ore a Gaza. Rafforzeremo l’operazione italiana “Food for Gaza”, stiamo raccogliendo per questo derrate alimentari con la collaborazione di Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative. Ma s - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: "Piano Trump per Gaza rappresenta una svolta storica che potrà cambiare il volto d... - "Il successo dell'iniziativa di pace avviata dal presidente Usa potrebbe davvero contribuire a una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente, con ripercussioni anche sulla sicurezza e ... msn.com scrive
Gaza, Tajani: "Svolta storica ma successo piano Trump ancora legato a un filo" - "Il successo dell'iniziativa di pace avviata dal presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il voto del Medio Oriente e quindi del Mediterrane ... Scrive msn.com
Tajani "Piano per Gaza svolta storica ma appeso a un filo" - "E' la prima volta in questi anni turbolenti che posso condividere un sentimento di sollievo e speranza per il futuro. Si legge su laprovinciacr.it