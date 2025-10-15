Antonio Tajani ha tenuto nella mattinata del 15 ottobre alla Camera un’informativa che ha toccato diversi temi di attualità, concentrandosi sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro si è soffermato sulla situazione a Gaza e sulle violenze scoppiate a Udine prima della partita Italia-Israele. «L’ antisemitismo è un pregiudizio mostruoso che tuttavia si è ahimè riaffacciato», ha detto Tajani, aggiungendo che «la memoria della tragedia di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l’eco del più odioso dei pregiudizi razziali». Il ministro ha quindi chiesto il sostegno del Parlamento a un’eventuale partecipazione italiana nella futura Forza internazionale di stabilizzazione prevista nella Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gaza, Tajani alla Camera: «Il riconoscimento della Palestina è più vicino»