Gaza Tajani alla Camera | Il riconoscimento della Palestina è più vicino

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Tajani ha tenuto nella mattinata del 15 ottobre alla Camera un’informativa che ha toccato diversi temi di attualità, concentrandosi sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro si è soffermato sulla situazione a Gaza e sulle violenze scoppiate a Udine prima della partita Italia-Israele. «L’ antisemitismo è un pregiudizio mostruoso che tuttavia si è ahimè riaffacciato», ha detto Tajani, aggiungendo che «la memoria della tragedia di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l’eco del più odioso dei pregiudizi razziali». Il ministro ha quindi chiesto il sostegno del Parlamento a un’eventuale partecipazione italiana nella futura Forza internazionale di stabilizzazione prevista nella Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

