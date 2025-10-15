Gaza scatta l’ora della ricostruzione prima riunione operativa a Palazzo Chigi | anche un’università nella Striscia

L'Italia è d è in prima linea nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza. L'obiettivo è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario, sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Oggi si è svolta la prima riunione operativa a Palazzo Chigi.

