Gaza riconsegnati a Israele corpi di 4 ostaggi valico di Rafah riapre ma Netanyahu minaccia | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno

Riaperto il valico di Rafah, uno dei quattro corpi israeliani restituiti è stato ucciso dall’IDF, il primo ministro israeliano Netanyahu minaccia Hamas: “Se non si disarma, lo faremo noi” Hamas ha consegnato alla Croce Rossa le salme di quattro ostaggi israeliani, portando a otto il numero co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, riconsegnati a Israele corpi di 4 ostaggi, valico di Rafah riapre ma Netanyahu minaccia: "Se Hamas non si disarma si scatenerà l'inferno"

