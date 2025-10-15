Gaza riconsegnati a Israele corpi di 4 ostaggi valico di Rafah riapre ma Netanyahu minaccia | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaperto il valico di Rafah, uno dei quattro corpi israeliani restituiti è stato ucciso dall’IDF, il primo ministro israeliano Netanyahu minaccia Hamas: “Se non si disarma, lo faremo noi” Hamas ha consegnato alla Croce Rossa le salme di quattro ostaggi israeliani, portando a otto il numero co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza riconsegnati a israele corpi di 4 ostaggi valico di rafah riapre ma netanyahu minaccia se hamas non si disarma si scatener224 l inferno

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, riconsegnati a Israele corpi di 4 ostaggi, valico di Rafah riapre ma Netanyahu minaccia: "Se Hamas non si disarma si scatenerà l'inferno"

Approfondisci con queste news

gaza riconsegnati israele corpiLa questione della restituzione a Israele dei corpi degli ostaggi morti - Hamas dice che trovarli è difficile, Israele lo accusa di non fare abbastanza: potrebbero esserci conseguenze sull'accordo di pace ... Da ilpost.it

gaza riconsegnati israele corpiGaza, Israele riapre valico di Rafah ma avverte: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”. Si cercano corpi degli ostaggi: ultime notizie - Le ultime notizie dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: Israele ha riaperto il valico di Rafah e Hamas ha promesso di riconsegnare ... Lo riporta fanpage.it

gaza riconsegnati israele corpiHamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Riconsegnati Israele Corpi