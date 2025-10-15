“I palestinesi saranno i pellerossa del XXI secolo. Non avranno un loro Stato ma vivranno nelle riserve e saranno forza lavoro per i casinò di Gaza. Questo lo può evitare solo la politica che si è mobilitata contro quel massacro”. Così il capogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, dopo l’informativa del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Gaza. Ricciardi ha aggiunto: “Il piano Trump non è di pace perché li non c’era una guerra, c’era una aggressione a una popolazione inerme. È un massacro compiuto con la complicità degli Usa prima di Biden e poi di Trump, perché qui nessuno è innocente” e ha rimarcato: “Chi esalta questo piano non può dimenticare i 700 mila coloni che occupano la Cisgiordania protetti dal governo israeliano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Ricciardi (M5s) cita De André: “Segni di una pace terrificante. I palestinesi saranno i pellerossa del XXI secolo”