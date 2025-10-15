Gaza performance all’Aurum

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 18 allAurum si terrà un dialogo con gli artisti del progetto multidisciplinare “PietasPerché?” a cura di Antonio Lori e Beniamino Cardines e con Alfonso Fina e Petronio Del Ponte.A seguire e concludere, sarà ospite l’OpiOrchestra Poetica Italiana diretta dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Gaza Performance All8217aurum