gaza nuova carovana di aiuti nel sud della striscia

Continua il flusso di aiuti umanitari verso Gaza. Nelle immagini diffuse dall'agenzia statunitense Associated Press, si vedono camion con l'insegna del World Food Programme che, caribi di cibo, si muovono nel sud della Striscia. Il World Food Programme è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Come spiega la stessa agenzia dell'Onu, negli ultimi due mesi il Wfp ha gestito un terzo di tutti i convogli di rifornimento alimentare a Gaza, portando gli aiuti alimentari nelle comunità a rischio e contribuendo ad abbassare i prezzi nei mercati locali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

