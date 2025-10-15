Gaza milizia chiamata Esercito Popolare annuncia di controllare ampie zone a nord della Striscia e minaccia Hamas | Non avvicinatevi - VIDEO

La banda, chiamata "Esercito Popolare - Forze di Gaza Settentrionale", sarebbe composta da membri del clan Doghmush, guidati da Ashraf Mansi. Secondo alcune fonti palestinesi, il gruppo armato potrebbe essere affiliato a forze israeliane "Mettiamo in guardia Hamas dall'avvicinarsi alle nostre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, milizia chiamata "Esercito Popolare" annuncia di controllare "ampie zone a nord della Striscia" e minaccia Hamas: "Non avvicinatevi" - VIDEO

