Gaza media | Israele riaprirà il valico di Rafah per far passare gli aiuti Netanyahu | Se Hamas non si disarma si scatenerà l’inferno

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, media: “Israele riaprirà il valico di Rafah per far passare gli aiuti”. Netanyahu: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”

I media palestinesi riferiscono che tre persone sono state uccise dal fuoco israeliano nel quartiere orientale di Shejiaya a Gaza City, sotto il controllo delle Idf in base all'accordo di cessate il fuoco. Secondo una fonte militare, citata da Times of Israel, i tre si e

Trump media la tregua a Gaza mentre intensifica dazi, shutdown e politiche interne contro migranti, tra consenso e tensioni globali. Di Giampiero Gramaglia

Gaza, news in diretta sulla tregua Israele-Hamas, il valico di Rafah resterà chiuso oggi e domani. Media: "Stasera saranno consegnati corpi di altri ostaggi" - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ...

Gaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ...

Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo