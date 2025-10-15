Gaza le iniziative dell’Italia per il dopo guerra | dagli ospedali da campo all’invio di cibo e aiuti

Gli ambiti in cui il nostro Paese si concentrerà maggiormente sono quelli della sanità, dell'istruzione, dell'agricoltura, della sicurezza e dell'intelligence. L'Italia vuole concentrarsi sugli sforzi di ricostruzione di Gaza e nel rilancio di un processo politico orientato verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente.

