Gaza l’ambasciatore Archi | chi è l’inviato speciale per la ricostruzione

“Ho deciso di nominare l’ambasciatore Archi, nostro ambasciatore presso la Fao, nuovo inviato speciale del ministero degli Esteri per la ricostruzione di Gaza, inclusi gli aspetti umanitari”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua informativa alla Camera su Gaza, riferendosi all’ambasciatore italiano presso la Fao Bruno Archi. “Oggi pomeriggio avremo una riunione governativa sulla ricostruzione”, ha aggiunto. Bruno Archi, chi è l’inviato speciale italiano a Gaza. Nato a Ixelles (Belgio) il 14 aprile 1962, l’ambasciatore Bruno Archi dal 5 settembre 2022 è rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Roma (FAO, IFAD, WFP). 🔗 Leggi su Lapresse.it

