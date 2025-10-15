gaza la tregua regge ma traballa

La tregua a Gaza traballa, ma al momento regge. Il presidente americano Trump ha ribadito il passaggio alla fase 2 dell'accordo tra Israele e Hamas, la strada, tuttavia, è tutta in salita. Dopo la liberazione dei 20 ostaggi vivi era atteso il ritorno in patria delle spoglie di 28 ostaggi morti. Ma finora ne sono stati consegnati solo 8. E secondo l'Idf uno dei quattro cadaveri analizzati dell'istituto forense Abu Kabir, a sud di Tel Aviv, appartiene a un palestinese di Gaza. “E’ una violazione dell'accordo”, ha detto lo Stato Ebraico annunciando la chiusura del valico di Rafah poi riaperto in queste ore su pressione dei mediatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

