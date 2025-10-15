Gaza la tregua regge ma traballa
La tregua a Gaza traballa, ma al momento regge. Il presidente americano Trump ha ribadito il passaggio alla fase 2 dell'accordo tra Israele e Hamas, la strada, tuttavia, è tutta in salita. Dopo la liberazione dei 20 ostaggi vivi era atteso il ritorno in patria delle spoglie di 28 ostaggi morti. Ma finora ne sono stati consegnati solo 8. E secondo l'Idf uno dei quattro cadaveri analizzati dell'istituto forense Abu Kabir, a sud di Tel Aviv, appartiene a un palestinese di Gaza. “E’ una violazione dell'accordo”, ha detto lo Stato Ebraico annunciando la chiusura del valico di Rafah poi riaperto in queste ore su pressione dei mediatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alessandro Di Battista. . Il mio intervento a diMartedì sulla tregua a Gaza e sull'ipocrisia dei governi occidentali P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Giovedì 16 ottobre CATANZARO. Parteciperò al TEDX alle 18.30 Teatro Comunale (Corso Mazzini). - Lun - facebook.com Vai su Facebook
.@paolomieli: "La tregua a Gaza regge dopo le tensioni di ieri con lo stop agli aiuti al valico dii Rafah per la mancata consegna dei corpi degli ostaggi. Israele deve restare calma in questa fase, sarà difficile recuperare tutti i corpi degli ostaggi morti" - X Vai su X
Gaza: la tregua regge. Lunedì atteso l’arrivo di Trump e il rilascio degli ostaggi - La cerimonia per la firma dell’accordo tra Israele e Hamas si terrà lunedì pomeriggio a Sharm el- Riporta ecovicentino.it
Gaza, la tregua promessa. Israele ritira le truppe dalla capitale: migliaia di sfollati palestinesi tornano da Sud - Lunedì o martedì la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1. Si legge su msn.com
Gaza, i 21 punti del piano per la tregua dagli ostaggi alla smilitarizzazione e al destino di Hamas: oggi il summit negli Usa - Tel Aviv, 29 settembre 2025 – Alla vigilia di un critico incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu – il quarto, quest’anno – Trump ha ostentato ancora una volta toni ottimistici. Da quotidiano.net