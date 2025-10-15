Pace in Terra Santa, non nelle piazze, nelle università e nelle scuole italiane, dove nulla è cambiato con la firma dell’accordo di Sharm el-Sheikh. La sinistra abbonda di orfani della guerra, sigle e personaggi che hanno trovato nella protesta anti-israeliana un senso per la loro azione politica e un palcoscenico che garantisce visibilità. Vantaggi ai quali non intendono rinunciare. Tutto come prima, quindi. L’esercito israeliano si ritira, Hamas si ferma, loro vanno avanti. Le proteste contro la partita di calcio Italia-Israele sono la cartina di tornasole di certe pulsioni. Erano programmate da settimane e sono state confermate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaza, la sinistra italiana non si arrende alla pace