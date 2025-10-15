Gaza | Italia pronta a inviare militari Governo ha sostegno di Pd e M5S Aiuti | task force a Palazzo Chigi

Italia pronta a partire. Per Gaza. Con un contingente militare. C'è l'ok del governo, ma anche dell'opposizione: Pd e M5S. Se arriverà la richiesta dell'Onu scatterà l'operazione. Per la prima volta, da tempo, sul dossier mediorientale si è registrato un punto di contatto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gaza: Italia pronta a inviare militari. Governo ha sostegno di Pd e M5S. Aiuti: task force a Palazzo Chigi

