Gaza Italia considera contributo dopo accordo di Sharm

Dopo l’accordo di Sharm el-Sheikh, l’Italia valuta un possibile contributo alla ricostruzione di Gaza con Carabinieri e Genio militare. Nessuna decisione è stata ancora presa. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza, Italia considera contributo dopo accordo di Sharm

