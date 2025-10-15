Gaza Israele viola cessate il fuoco | raid Idf nelle case dei palestinesi scarcerati prese d’assalto Ramallah e Al-Bireh almeno 9 morti - VIDEO

Le forze israeliane hanno preso d’assalto diversi quartieri delle città di Ramallah e al-Bireh, oltre ai campi profughi di Qaddoura e al-Amari, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Fonti locali parlano di un clima di alta tensione e di numerose perquisizioni domiciliari Nonostante il ces. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele viola cessate il fuoco: raid Idf nelle case dei palestinesi scarcerati, prese d’assalto Ramallah e Al-Bireh, almeno 9 morti - VIDEO

