Gaza Israele viola cessate il fuoco | raid Idf nelle case dei palestinesi scarcerati prese d’assalto Ramallah e Al-Bireh almeno 9 morti - VIDEO
Le forze israeliane hanno preso d’assalto diversi quartieri delle città di Ramallah e al-Bireh, oltre ai campi profughi di Qaddoura e al-Amari, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Fonti locali parlano di un clima di alta tensione e di numerose perquisizioni domiciliari Nonostante il ces. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Cinque palestinesi uccisi, Hamas: "Violato il cessate il fuoco a Gaza". Israele vuole i corpi degli ostaggi mancanti entro oggi - L'Idf afferma che "i sospettati" si sarebbero avvicinati troppo alle truppe, quindi dopo alcuni avvertimenti sono stati esplosi dei colpi "per eliminare la minaccia". Lo riporta today.it
Gaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Come scrive ilmattino.it
Gaza, la tensione torna alle stelle. Hamas accusa Israele: "Uccisi diversi palestinesi, violato l'accordo" - L'uccisione di diversi palestinesi nella Striscia di Gaza nelle scorse ore da parte delle Idf è "una violazione dell'accordo per il cessate il fuoco". affaritaliani.it scrive