Gaza Israele riapre valico di Rafah ma avverte | Se Hamas non si disarma si scatenerà l'inferno Si cercano corpi degli ostaggi | ultime notizie

Le ultime notizie dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: Israele ha riaperto il valico di Rafah e Hamas ha promesso di riconsegnare altre quattro salme di ostaggi morti. Netanyahu ha avvertito: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

