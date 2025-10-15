Gaza Israele riapre il valico di Rafah Netanyahu | La pace si conquista con la forza

Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Lo riferisce l’emittente pubblica Kan. Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi. Il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni. Hamas ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gaza, Israele sblocca gli aiuti e riapre il valico di Rafah: ultime news di oggi - X Vai su X

Gaza, Hamas non consegna i corpi degli ostaggi: Israele chiude il valico di Rafah - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele riapre valico di Rafah ma avverte: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”. Si cercano corpi degli ostaggi: ultime notizie - Le ultime notizie dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: Israele ha riaperto il valico di Rafah e Hamas ha promesso di riconsegnare ... Si legge su fanpage.it

Tv Israele, riapre il valico di Rafah e tornano gli aiuti umanitari a Gaza - Identificati i primi corpi degli ostaggi restituiti da Hamas (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Gaza, Israele riapre il valico di Rafah. Netanyahu: «La pace si conquista con la forza» - Lo ha confermato la sua famiglia dopo la comunicazione ufficiale della sua identificazione da parte dell’istituto forense Abu Kabir di Tel Avi ... Secondo open.online