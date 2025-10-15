Gaza Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli aiuti

(Adnkronos) – Israele avrebbe annullato le sanzioni previste per oggi contro Gaza. Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto. Le misure erano state annunciate martedì dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi morti detenuti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

