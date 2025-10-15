Gaza il profilo Instagram di Saleh non è più accessibile | custodiva i video di due anni di guerra

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saleh al-Jafarawi aveva 4,5 milioni di follower sui social. Negli ultimi due anni aveva documentato la guerra nella Striscia di Gaza. Ora non è accessibile: centinaia di video, storie e immagini non sono più visibili, almeno su questo social. Non è chiaro cosa abbia portato al blocco: Instagram ha una policy chiara sugli account commemorativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

