Gaza il profilo Instagram di Saleh non è più accessibile | custodiva i video di due anni di guerra
Saleh al-Jafarawi aveva 4,5 milioni di follower sui social. Negli ultimi due anni aveva documentato la guerra nella Striscia di Gaza. Ora non è accessibile: centinaia di video, storie e immagini non sono più visibili, almeno su questo social. Non è chiaro cosa abbia portato al blocco: Instagram ha una policy chiara sugli account commemorativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Il profilo di Marwan Barghouti, il leader palestinese che nella Striscia di Gaza vogliono al vertice dell'Anp - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il profilo Instagram di Saleh non è più accessibile: custodiva i video di due anni di guerra - Negli ultimi due anni aveva documentato la guerra nella Striscia di Gaza ... Scrive fanpage.it
Trovato il corpo di Saleh al-Jafrawi, il volto social della sofferenza di Gaza - Era seguito da milioni di follower, il suo corpo è stato portato all'ospedale Battista, forse ucciso da milizie collaborazioniste anti- Come scrive rainews.it
Ancora sangue a Gaza (nonostante il cessate il fuoco): ucciso il giornalista palestinese Saleh Aljafarawi - Saleh Aljafarawi, anche lui giornalista, 28 anni, è stato ucciso durante gli scontri nel quartiere Sabra, a Gaza City. Scrive greenme.it