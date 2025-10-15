Gaza | il nodo del disarmo di Hamas offre spazi per sabotare la tregua
La tregua a Gaza tiene, nonostante siano iniziate le operazioni per farla collassare. A iniziare dalle insistenze sulla restituzione dei corpi degli ostaggi defunti, legittime per quanto riguarda i parenti, pretestuose per quanto riguarda le autorità israeliane, che non si rassegnano a deporre le armi come testimonia anche l’assassinio di una decina di palestinesi dopo il cessate il fuoco. Non sappiamo se Hamas quando ha assicurato di poter restituire tutti i corpi degli ostaggi defunti fosse cosciente della difficoltà di reperirli tra le rovine di Gaza. Resta che qualcuno dovrebbe chiarire che la non piena ottemperenza a tale promessa, per oggettiva impossibilità, non può in alcun modo legittimare la ripresa del genocidio. 🔗 Leggi su It.insideover.com
