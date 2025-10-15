Gaza i corpi di 4 ostaggi consegnati da Hamas sui mezzi della Croce Rossa

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro bare contenenti i corpi di ostaggi israeliani sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa e trasportate alle forze israeliane nella Striscia di Gaza. I corpi, non ancora identificati, sono stati portati all’istituto forense di Tel Aviv, dove saranno analizzati entro due giorni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza i corpi di 4 ostaggi consegnati da hamas sui mezzi della croce rossa

© Lapresse.it - Gaza, i corpi di 4 ostaggi consegnati da Hamas sui mezzi della Croce Rossa

Contenuti che potrebbero interessarti

gaza corpi 4 ostaggiHamas restituisce i corpi di altri 4 ostaggi. E Israele riapre il valico di Rafah - Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del ... Da iltempo.it

gaza corpi 4 ostaggiGaza, Hamas restituisce i corpi di 4 ostaggi morti. Tv Israele: «Sanzioni annullate, il valico di Rafah resta aperto» - Gaza, le ultime notizie La tregua a Gaza resta fragile il giorno dopo la firma dell'intesa in Egitto con Trump e i leader mondiali. Si legge su ilmattino.it

gaza corpi 4 ostaggiGaza, Israele riapre valico di Rafah ma avverte: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”. Si cercano corpi degli ostaggi: ultime notizie - Le ultime notizie dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: Israele ha riaperto il valico di Rafah e Hamas ha promesso di riconsegnare ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Corpi 4 Ostaggi