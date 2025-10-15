Gaza i corpi di 4 ostaggi consegnati da Hamas sui mezzi della Croce Rossa

Quattro bare contenenti i corpi di ostaggi israeliani sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa e trasportate alle forze israeliane nella Striscia di Gaza. I corpi, non ancora identificati, sono stati portati all’istituto forense di Tel Aviv, dove saranno analizzati entro due giorni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, i corpi di 4 ostaggi consegnati da Hamas sui mezzi della Croce Rossa

