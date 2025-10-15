Gaza Hamas consegna altri quattro corpi | Israele riapre Rafah Netanyahu | Rispettino l’accordo o sarà l’inferno

Secoloditalia.it | 15 ott 2025

Israele ha cancellato le sanzioni previste per Gaza, dopo che Hamas ha riconsegnato le salme di altri quattro ostaggi morti. Le misure erano state annunciate martedì, visto che i jihaditi avevano inizialmente restituito solo i resti di altri quattro dei 28 prigionieri detenuti nella Striscia. Le sanzioni prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Inoltre, secondo il Times of Israel,  Hamas ha informato i mediatori che oggi avverrà la riconsegna di altri quattro corpi. Netanyahu a Hamas: «Si disarmi o sarà l’inferno». Benjamin Netanyahu ha avvertito che «Hamas è tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituire (i rapiti) come parte dell’attuazione dell’accordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaza, Hamas consegna altri quattro corpi: Israele riapre Rafah. Netanyahu: «Rispettino l’accordo o sarà l’inferno»

