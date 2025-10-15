Gaza Hamas a caccia di spie | Giustizia severa per chi non le consegna

(Adnkronos) – Dopo la firma dell'accordo di pace a Gaza e la liberazione degli ostaggi, Hamas torna ad alzare la voce nella Striscia. Gli estremisti hanno intimato agli abitanti di Gaza di consegnare alle proprie forze di sicurezza spie, presunti collaborazionisti o mercenari che lavorerebbero per Israele, avvertendo che chi non lo farà sarà colpito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

