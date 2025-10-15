Gaza gli Usa esortano Hamas | Si disarmi e smetta di uccidere palestinesi
Il piano di pace a Gaza sta cercando di prendere forma tra le macerie della città dell’enclave palestinese mentre si sfugge ai passi falsi di Hamas. Un iter tortuoso che ogni giorno svela sottili equilibri che non permettono di abbassare la guardia, perché sì, la firma c’è ed è stata bollata in quel di Sharm . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Meloni per Gaza: ospedali, militari, apre sul riconoscimento della Palestina. Il ruolo di Minniti ? L’articolo di Carmelo Caruso A Sharm El Sheikh l’Italia si prende la sua scena e Giorgia Meloni lo spazio, unica donna presente. E’ storia. L’Italia? “Sono fiera ch - facebook.com Vai su Facebook
Hamas e la legge del jihad a Gaza - In arrivo i corpi di altri 5 ostaggi, attesa per giovedì la parziale riapertura del valico di Rafah sotto la supervisione dell'Ue. huffingtonpost.it scrive
Gaza, arrivano i primi 200 soldati Usa: resta il nodo del disarmo di Hamas - ROMA Arrivano in Israele i primi 200 soldati americani e comincia a prendere forma il dispositivo più delicato della tregua: la forza multinazionale che entrerà a Gaza per ... Lo riporta ilmessaggero.it
Gaza, Trump a Sharm firma accordo di pace: «Occasione irripetibile per superare faide e odi». Meloni: «Riconoscimento Palestina ora più vicino» - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Secondo ilgazzettino.it