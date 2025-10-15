Gaza Francesca Albanese ammonisce l' Italia | Ricordiamo 9 ottobre non il 7 siamo ignoranti e ottusi sul tema resistenza palestinese - VIDEO

La relatrice Onu sulla Palestina critica uno striscione alla manifestazione pro Palestina a Roma: la resistenza palestinese va ricordata nel suo lungo percorso storico, non solo dal 7 ottobre Sullo sfondo delle grandi manifestazioni pro Palestina in tutta Italia, Francesca Albanese, relatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Francesca Albanese ammonisce l'Italia: "Ricordiamo 9 ottobre, non il 7, siamo ignoranti e ottusi sul tema resistenza palestinese" - VIDEO

