Gaza Francesca Albanese ammonisce l' Italia | Ricordiamo 9 ottobre non il 7 siamo ignoranti e ottusi sul tema resistenza palestinese - VIDEO

La relatrice Onu sulla Palestina critica uno striscione alla manifestazione pro Palestina a Roma: la resistenza palestinese va ricordata nel suo lungo percorso storico, non solo dal 7 ottobre Sullo sfondo delle grandi manifestazioni pro Palestina in tutta Italia, Francesca Albanese, relatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

