Gaza e la fragile tregua Trump e Netanyahu | disarmare Hamas

Resta fragile la tregua a Gaza. Israele accusa Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi: uno dei 4 corpi restituito questa notte infatti non sarebbe israeliano. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza e la fragile tregua. Trump e Netanyahu: disarmare Hamas

"Non è fragile la pace.Quella non esiste.È fragile la sopravvivenza e la libertà di Gaza,semplicemente perché l’una non è garantita e l’altra non è contemplata in quel piano che tutti celebrano" Un piano che sa + di accordi marketing per spartirsi ricostruzione e - X Vai su X

L’accordo tra Israele e Hamas apre una tregua fragile, segnata da incognite politiche e confini contesi. E il futuro di Gaza è ancora tutto da scrivere - facebook.com Vai su Facebook

Gaza senza tregua. Ancora fuoco, sangue e caos - Accuse a Israele di avere infranto il cessate il fuoco (44 morti), che a sua volta ... Scrive huffingtonpost.it

Gaza, fragile tregua dopo l’accordo di pace: scontri, vittime e accuse reciproche tra Israele e Hamas - A poche ore dalla firma ufficiale dell’accordo di pace promosso da Donald Trump a Sharm el Sheikh, la situazione nella Striscia di Gaza resta drammatica. Secondo online-news.it

Pace in Medio Oriente, le notizie del 14 ottobre | Trump saluta l'alba storica, inizia la fase due con diverse incognite per Gaza - Un annuncio congiunto dell'Idf e dello Shin Bet riferisce le informazioni avute dalla Croce Rossa: quattro bare con le salme di ostaggi deceduti sono state trasferite loro da Hamas. Riporta tg.la7.it