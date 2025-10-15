Gaza consegnati i corpi di altri 4 ostaggi Israele blocca gli aiuti Trump avverte Hamas
(Adnkronos) – Altre quattro bare con i resti di altrettanti ostaggi morti consegnati da Hamas a Israele. E' questo, in ordine di tempo, l'ultimo aggiornamento da Gaza arrivato ieri sera, quando i feretri sono stati trasferiti prima nella base delle Idf nella Striscia per poi varcare il confine israeliano, dirette verso l'Istituto Nazionale di Medicina . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi israeliani come prevede l'accordo di tregua per Gaza I primi ad essere rilasciati alle 7 sono stati i gemelli Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal, tutti consegnati alla Croce - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Hamas ha rilasciato gli altri 13 #ostaggi nell'area di Khan Younis. Sono stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale. Con loro sono quindi stati liberati tutti i rapiti ancora in vita. - X Vai su X
Gaza, consegnati i corpi di altri 4 ostaggi. Israele blocca gli aiuti, Trump avverte Hamas - Tel Aviv chiede i resti di tutti i rapiti e chiude il valico di Rafah dimezzando i camion destinati alla Striscia. Come scrive adnkronos.com
Gaza, Israele: entro oggi la restituzione dei corpi. Tre palestinesi uccisi in una zona vietata - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Lo riporta leggo.it
Israele blocca aiuti e chiude Rafah: mancano i corpi di 4 ostaggi - Decine di camion carichi di cibo e beni di prima necessità per i palestinesi aspettano, fermi in coda in Egitto davanti al valico di Rafah, il via libera per entrare nella Striscia di ... Lo riporta msn.com