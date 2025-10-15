Gaza come muore l' influencer di Hamas | una fine orribile

Quando un regime cade, o anche solo quando scricchiola forte, di solito parte la resa dei conti. Così è stato, per esempio, dopo la fuga da Damasco verso Mosca del presidente-macellaio siriano Bashar Assad. Nel breve e nel medio periodo il nuovo corso sunnita e post-qaedista ha messo a segno scorribande contro i clan fedeli (gli alauiti) o alleati (i drusi) dell’ex dittatore decaduto. Da questo punto di vista Gaza non fa eccezione. Hamas non è del tutto sconfitta ma Israele ha decimato i suoi ranghi. La fine del suo monopolio della forza a Gaza iniziato nel 2006 sta spingendo i clan ostili al gruppo terrorista ad alzare la testa: non è dunque un caso che nei giorni scorsi Hamas abbia aperto le ostilità contro l’insorgenza armata di altri gruppi e che questi, da parte loro, stiano reagendo al giro di vite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gaza, come muore l'influencer di Hamas: una fine orribile

