Gaza City il VIDEO di ciò che resta della città dopo i bombardamenti israeliani e gli accordi di pace stimati 80mld$ per la ricostruzione
Dopo due anni di guerra, le immagini riprese dall'alto da un drone mostrano una Gaza City sventrata, ricoperta solo di polvere, macerie e desolazione L'80% di Gaza City è da ricostruire. E per ricostruire la Striscia l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo stima un capitale di almeno 80. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Corriere della Sera. . Ecco come appare Gaza City nelle immagini riprese dal drone all'indomani della firma del trattato di pace che ha portato alla liberazione dei 20 ostaggi israeliani superstiti e di quasi 2.000 prigionieri palestinesi. Video disponibile anche - facebook.com Vai su Facebook
Esecuzione a Gaza. Hamas ha giustiziato diversi membri del clan Dugmush nel centro di Gaza City, con una grande folla intorno ai giustiziati ad applaudire e filmare Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Hamas - X Vai su X
Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade - A Gaza City decine di ruspe hanno iniziato a ripulire le strade dai detriti per riaprire le principali vie della città e facilitare il rientro degli sfollati. Lo riporta tg24.sky.it
Migliaia di palestinesi sfollati tornano a Gaza City - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati alle loro case dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Da tg24.sky.it
VIDEO | A Gaza City rasa al suolo la Mushtaha Tower, Katz: “Si aprono le porte dell’Inferno” - Per Israele era un "grattacielo terroristico", Al Jazeera: "Zona densamente popolata, tra i civili numerose vittime" ... Secondo dire.it