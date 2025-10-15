Gaza City il VIDEO di ciò che resta della città dopo i bombardamenti israeliani e gli accordi di pace stimati 80mld$ per la ricostruzione

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di guerra, le immagini riprese dall'alto da un drone mostrano una Gaza City sventrata, ricoperta solo di polvere, macerie e desolazione L'80% di Gaza City è da ricostruire. E per ricostruire la Striscia l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo stima un capitale di almeno 80. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza city il video di ci242 che resta della citt224 dopo i bombardamenti israeliani e gli accordi di pace stimati 80mld$ per la ricostruzione

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, il VIDEO di ciò che resta della città dopo i bombardamenti israeliani e gli accordi "di pace", stimati 80mld$ per la ricostruzione

Leggi anche questi approfondimenti

gaza city video ci242Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade - A Gaza City decine di ruspe hanno iniziato a ripulire le strade dai detriti per riaprire le principali vie della città e facilitare il rientro degli sfollati. Lo riporta tg24.sky.it

gaza city video ci242Migliaia di palestinesi sfollati tornano a Gaza City - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati alle loro case dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Da tg24.sky.it

VIDEO | A Gaza City rasa al suolo la Mushtaha Tower, Katz: “Si aprono le porte dell’Inferno” - Per Israele era un "grattacielo terroristico", Al Jazeera: "Zona densamente popolata, tra i civili numerose vittime" ... Secondo dire.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza City Video Ci242