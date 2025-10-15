Gaza City il VIDEO di ciò che resta della città dopo i bombardamenti israeliani e gli accordi di pace stimati 80mld$ per la ricostruzione

Dopo due anni di guerra, le immagini riprese dall'alto da un drone mostrano una Gaza City sventrata, ricoperta solo di polvere, macerie e desolazione L'80% di Gaza City è da ricostruire. E per ricostruire la Striscia l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo stima un capitale di almeno 80. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

