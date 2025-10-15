Gaza camion con aiuti umanitari all' interno della Striscia
Mercoledì sono stati avvistati camion carichi di aiuti umanitari che attraversavano la Striscia di Gaza meridionale. La Mezzaluna Rossa egiziana ha dichiarato che almeno 400 camion carichi di cibo, carburante e forniture mediche erano diretti verso Gaza. L’organismo di difesa israeliano che sovrintende agli aiuti umanitari a Gaza, COGAT, ha comunicato alle organizzazioni umanitarie che avrebbe consentito l’ingresso solo alla metà dei 600 convogli di aiuti giornalieri previsti dall’accordo. Il COGAT ha rifiutato di commentare il numero di camion che dovrebbero entrare a Gaza mercoledì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
